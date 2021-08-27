Почти 700 мостов, которые требуют ремонта насчитали в Украине

В Украине первоочередного ремонта требуют 710 мостов, а 160 из них находятся в аварийном состоянии.

Такие данные опубликовало Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") после обследования 73% мостов на дорогах государственного значения и 25% - на местных дорогах. 53% всех искусственных сооружений не соответствуют нормативным требованиям.

"Некоторые из этих мостов находятся в критическом состоянии, поэтому их обновление является предметом национальной безопасности", - заявил заместитель главы "Укравтодора", координатор Национальной программы восстановления мостов Андрей Ивко.

В 2021 году было запланировано восстановление около 165 мостовых сооружений, на что выделили 4 миллиарда гривень.

По данным "Укравтодора", сейчас в стадии завершающегося ремонта находятся 138 объектов - более 83% от запланированного объема.

Всего за 16 месяцев работы Национальной программы восстановления мостов восстановлено 296 искусственных сооружений.

"Важным достижением является завершение ряда объектов, строительство или ремонт которых начали много лет назад, но так и не довели до завершения", - заявили в "Укравтодоре".

По предварительным расчетам Национальная программа добавляет почти 1% к росту ВВП за пять лет благодаря подрядам для украинских предпринимателей; создает 3,25 тыс. рабочих мест для мостовиков, 15,6 тыс. рабочих мест для смежных отраслей; генерирует 3,65 млрд грн ежегодно в нагрузку отечественной промышленности на добычу и производство материалов для восстановления мостов.