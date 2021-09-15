Расстрелянный мужчина в Черкассах оказался лидером ОПГ

По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, убитый в Черкассах мужчина - это гражданин Козлов Михаил Владимирович, 10.05.1977 г.р., (лидер ОПГ Козлова).

В совершении расстрела подозреваются неизвестные, одетые в черную форму с надписью СБУ которые на автомобиле "Шкода" скрылись в неизвестном направлении.

Позже на выезде из города Черкассы в направлении Канева был обнаружен горящий автомобиль "Шкода". В нем было обнаружено охотничье оружие "Сайга".

В настоящее время на территории города Черкассы и области действует оперативный план "Сирена". По факту расстрела открыто уголовное производство.