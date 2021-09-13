В России с радаров внезапно пропал с радаров военный самолет Ан-26

В России, где недавно рухнул пассажирский самолет L-410, в Хабаровском крае с радаров пропал военный самолет АН-26.

Известно, что на борту самолета находятся шесть человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как передает агентство, самолет в нескольких десятков от Хабаровска проводил технический полет, но в один момент связь с ним оборвалась.

"Самолет АН-26 проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пропажу Ан-26 в Хабаровском крае подтвердили экстренные службы МЧС. Связь с Ан-26 пропала во время полёта, в ходе которого и планировалось проверить системы связи.