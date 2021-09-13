 

На советника президента Сергея Шефира совершено покушение. Его водитель тяжело ранен

События Сегодня, 14:2968
На советника президента Сергея Шефира совершено покушение. Его водитель тяжело ранен

В Украине прищошло очередное чрезвычайное происшествие. Сегодня, 22 сентября, как стало известно интернет-газете  "Страна", на советника президента Сергея Шефира было совершено покушение.

"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сам Сергей Шефир жив, не ранен", - сообщает источник "Страны".

Напомним, что в данный момент президент Зеленский находится в США, где принимает участие в работе 76-й Генассамблеи ООН. О его реакции на покушение на своего советника пока ничего не известно.

Полиция уже ввела спецоперацию "Сирена" по поиску террористов.

Телеграм-канал "Политика "Страны" публикует первые фото с места ЧП. На снимках хорошо видно, что нападавшие стреляли очень прицельно.

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