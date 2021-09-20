Набсовет "Укрзализныци" покидает Сергей Лещенко

Экс-журналист, бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко уходит из набсовета "Укрзализныци".

Правительство решило не продлевать с ним контракт.

Об этом сообщает пресс-служба "Укразализныци".

Так, Кабмин Украины как единственный акционер АО "Укрзализныця" на заседании, которое состоялось 18.06.2021, принял решение избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Лещенко Сергея Анатольевича как представителя государства 20 июня 2021 на срок не более трех месяцев со дня вступления в силу этого распоряжения.

Решение акционера - распоряжение Кабинета Министров Украины от 18.06.2021 № 666-р "Некоторые вопросы наблюдательного совета акционерного общества" Украинская железная дорога ", вступило в силу 18.06.2021.

Помимо этого, распоряжением предусмотрено продление срока действия гражданско-правовых договоров путем заключения дополнительных договоров сроком на три месяца.

Однако, состоянием на 19.09.2021 эмитент не располагает сведениями о решении акционера о продлении полномочий Лещенко или избрания на новый срок.

Таким образом, полномочия члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергея Лещенко прекращено.

Пакетом акций в уставном капитале АО "Укрзализныця" Лещенко не обладает, непогашенной судимости за корыстные и должностного преступления не имеет.

Лещенко выполнял полномочия члена наблюдательного совета как представителя государства в течение 1 года и 10 месяцев (с декабря 2019).

В то же врем вместо члена наблюдательного совета, полномочия которого прекращены, Кабмин Украины никого не назначил.