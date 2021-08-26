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События Сегодня, 18:5165
Забившего до смерти жителя Авдеевки подполковника СБУ суд оставил под стражей

В среду, 22 сентября, состоялось судебное заседание Донецкого апелляционного суда по рассмотрению жалоб на приговор, которым подполковника СБУ Вадима Федорчука приговорили к 12 годам лишения свободы за жестокое убийство жителя Авдеевки в марте 2017 года.

Суд отказал защите в изменении меры пресечения Федорчуку и оставил последнего под стражей до окончания рассмотрения апелляционных жалоб.

В заседании объявлен перерыв до 10 ноября 2021 года.

Напомним, в марте 2017 года майор СБУ Вадим Федорчук совершил жестокое убийство жителя Авдеевки Еремина.

В результате полученных тяжелых травм (открытый перелом черепа, кровоизлияние в мозг, множественные побои и переломы ребер) Еремин умер. Его тело через неделю обнаружили военнослужащие. Федорчук свою вину сначала отрицал и заявлял, что его не было на месте событий, а Конин и Потапов его оговаривают. Но затем вообще отказался от дачи показаний.

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