В успешные поиски стрелявших в Шефира Зеленский не поверил

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение 22 сентября на его первого помощника Сергея Шефира.

Глава государства расценивает инцидент как попытку давления на него лично, надеется на бескопромиссное расследование, но не уверен, что стрелявшего найдут.

Об этом Зеленский сказал в Нью-Йорке журналисту телеканала "Дом".

Президент предположил, что в Украине сейчас нет "какой-то большой, фундаментальной мафии", так как "она вся перешла в свое время в большие финансовые группы". И не стал их прямо обвинять, заявив, что будет ждать результатов расследования происшествия.

Затем он высказал свой взгляд на инцидент.

"Я считаю, что это просто давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления. Скажу вам откровенно, для меня важна ситуация, которая сложилась. И даже не потому, что это мой товарищ. Хотя это мой очень теплый и близкий друг. Что в принципе в наше современное время находят именно такие попытки и такие шаги, чтобы влиять. Влиять на меня невозможно", - заверил президент.

Также он выразил надежду на жесткое, бескомпромиссное, "нормальное, предметное, согласно законодательству" расследование.

"В этом уверен. Будут искать исполнителей покушения на убийство Сергея Нахмановича. Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли. Тем не менее, мы живем в другое время. Это не покушения на убийство или убийство тех или иных журналистов до моего срока, когда мы не понимали, что происходит. И не влияли на ситуацию. Сейчас, мне кажется, правоохранительные органы гораздо более открыто работают и для общества в частности. Поэтому никаких запугиваний. Просто надо сделать свою работу и соответствующие выводы", - сказал Зеленский.

В контексте случившегося он призвал представителей украинских и российских СМИ проанализировать риторику тех, кто заявляет, что расстрел связан конфликтами внутри его команды.

"Очень интересно, когда совпадает некоторая риторика с российской стороны и некоторых украинских СМИ, и некоторых людей, которые присутствуют среди депутатского корпуса Верховной Рады Украины. Мне кажется, что такой анализ поможет и журналистам, и обществу, и правоохранительным органам. Я без намеков. Это то, что я понимаю, то, что я сам по себе увидел сразу очень быструю реакцию. И мне кажется, отработанную. Это важный момент", - заявил президент.

В конце он отметил, что подобных действий "даже в очень сложное время после 2014 года" в отношении близких к президенту людей не было.

"То есть это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, которые мы хотим делать. Даже то, что нам еще не удалось, то направление, оно выбрано правильно. Это говорит о том, что если раньше все контролировалось различными группами, то сегодня из рук это идет. И поэтому я считаю, что это одна из самых вероятных версий того, что произошло", - заключил Зеленский.