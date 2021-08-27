 

За что расстреляли известного бизнесмена в Черкассах

События Сегодня, 18:5665
За что расстреляли известного бизнесмена в Черкассах

Сегодня, 22 сентября, в Черкассах неизвестные застрелили в центре города известного местного предпринимателя Михаила Козлова.

При стрельбе получили ранения еще несколько человек, сам Михаил Козлов скончался в реанимации.

"Страна" выяснила подробности и предысторию покушения.

По информации полиции, двое нападавших в черной одежде с надписями СБУ и в балаклавах зашли в кафе "Львовская мастеря шоколада" на улице Байды Вишневецкого, 32 и несколько раз выстрелили из карабина Сайга в Козлова, сидевшего за столиком со знакомым, рядом за соседним столом сидели его телохранители. Они и получили ранения. Сам Михаил Козлов получил два огнестрельных ранения в грудь и живот. После этого нападавшие уехали на автомобиле Шкода. Машину и оружие обнаружили позже сгоревшими на окраине города.

Убийство бизнесмена Михаила Козлова произошло не случайно.

Этому предшествовал долгий конфликт Козлова, перешедший в открытую войну с "положенцем" от воров в законе по Черкасской области Арамом Барсегяном.

Да и самого Михаила Козлова источники "Страны" в полиции также называют криминальным авторитетом, имевшим обширный теневой бизнес и даже сплоченную команду бойцов, обладавших опытом криминальных разборок и наездов на других предпринимателей.

Конфликт между Козловым и Барсегяном начался около пяти лет назад, когда оба не поделили сразу несколько сфер влияния, в их числе контроль над металлобазами и сбором металлолома, и подпольные игровые залы. Интересно, что оба авторитета обладали крепкими связями с черкасской полицией, прокуратурой и судами. Однако крышевали обоих авторитетов руководители разных подразделений полиции.

Конфликт длился до момента, когда оба клана – Барсегяна и Козлова, не попытались решить дела на "стрелке" - встрече в центре Черкасс состоялась полгода назад. Но стороны не пришли к взаимопониманию - рандеву закончилась стрельбой и поножовщиной. Рядовых бойцов задержала полиция, однако вскоре их выпустили из ИВС. Сами правоохранители предпочли замять дело.

По информации источников "Страны", Михаил Козлов затем сделал "ход конем", пролоббировав через свои связи в МВД внесение Арама Барсегяна в санкционные списки СНБО.

"Барсегян поклялся отомстить Козлову за такой подлый, с его точки зрения ход. Подослал киллера из Кропивницкого, но этого киллера вычислили люди Козлова и захватили. Потом следы этого киллера теряются. Поэтому нынешнее покушение на Козлова – уже второе по счету. Козлов также посылал своих людей вычислить и завалить Барсегяна. Но безрезультатно. Это типичная криминальная вендетта" - пояснил источник "Страны" в полиции.

Интересно, что по словам полицейского, в его ведомстве знали и о первом покушении, и о подготовке второго. Но опять предпочли не вмешиваться в происходящее – у обоих авторитетов были высокие покровители и в МВД, и в местных органах власти.

К слову, Михаил Козлов начал свою криминальную деятельность еще в 90-е годы. Тогда же он прошел тюремные "университеты", был осужден по ст.117 и ч.2 ст.144 УК Украины. Однако позже смог добиться снятия судимостей.

А в 2015 году Михаил Козлов в духе времени основал "патриотическую" организацию "Организованная защита граждан" и с помощью "активистов" начал кошмарить своих конкурентов.

Как писала "Страна", раненного Козлова доставили в городскую больницу № 3 Черкасс, где он скончался от полученных травм. 

В настоящее время на территории города Черкассы и области действует оперативный план "Сирена". Местонахождение стрелка устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.

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Теги: news, новости, Украина, Черкассы, стрельба, 7dniv, 7dnivinfo  
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