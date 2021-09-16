Разумков прокомментировал покушении на Шефира

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого не пригласили на встречу президента Владимира Зеленского со "слугами народа", прокомментировал покушение на убийство первого советника украинского лидера Сергея Шефира.

Спикер парламента считает некорректными попытки связывать обстрел машины первого помощника президента Украины с борьбой команды главы государства против олигархов, как об этом заявили на Банковой.

Об этом Дмитрий Разумков сказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Некоторые коллеги преждевременно пытаются развешивать какие-то ярлыки. Это очень плохая тенденция, и точно прибегать к ней не стоит. А то, что это (покушение на Шефира - Ред.) можно расценивать как давление, на Офис (президента - Ред.), на президента (Зеленского - Ред.) или непосредственно на Сергея Нахмановича (Шефира - Ред.) - точно... Я бы не связывал это с борьбой против олигархов", - сказал спикер Рады.

Вместе с тем, он заявил, что нападение на Шефира является преступлением и "не имеет значения, кто его совершил: богатый человек, бедный или какие-то преступные элементы".