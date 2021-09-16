Макрон возвращает посла Франции в США после разговора с Байденом

После грандиозного скандала и резкого ухудшения отношений между США и Францией ситуация между двумя державами начинает стабилизироваться.

Президент Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры со своим коллегой Джо Байденом и объявил о решении вернуть французского посла в США.

Об этом передает газета The Gaurdian.

Франция согласилась вернуть своего посла в США, а Джо Байден пообещал не исключать Париж из будущих оборонных решений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Совместное заявление двух лидеров положило конец пятидневному противостоянию. Главы двух держав договорились встретиться в Европе в конце октября. Это произойдет на саммите G20, и стороны обсудят, как улучшить консультации в будущем.

Франция отправит своего отозванного посла обратно в Вашингтон на следующей неделе. Однако пока нет ясности, что в итоге будет с разорванным контрактом на сумму в 56 миллиардов долларов между Парижем и Канберрой на поставку Австралии подводных лодок.