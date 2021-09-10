23 сентября в Украине будет пасмурно и местами дождливо

В Украину продолжается поступление холодных масс воздуха с северо-запада континента, поэтому сегодня, 23 сентября, практически на всей территории страны снова будет прохладно.

При этом синоптики отмечают, что облачность в дневные часы не даст воздуху прогреваться до комфортной температуры.

О свежем прогнозе на день сообщает Украинский гидрометцентр.

Итак, сегодня в Украине, кроме южных областей, местами будет наблюдаться небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Также синоптики предупреждают о настоящей зиме в Карпатах - ночью там прогнозируют до пяти градусов мороза, а днем до +6 градусов.

В Киеве и области сегодня также будет пасмурно. Температура ночью не поднимется выше шести градусов тепла. Днем в столице будет моросить, температура от +9 до + 11 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.