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События Сегодня, 10:3183
Как в Украине меняют трудовое законодательство

За это время был и Трудовой кодекс от Милованова на 99 статей, и проекты главы профильного комитета Галины Третьяковой, и "трудовые" наработки Кабмина.

Но ничего их этих идей так и не приняли.

Перелом наметился на днях. Парламент во вторник утвердил в первом чтении законопроект 5388, или, как его окрестили в профильной среде, "закон о быстрых увольнениях".

Главное нововведение - КЗоТ фактически подменяется трудовыми договорами. В них станут прописывать все - от режима работы и оснований для увольнений до выходных и отпуска. 

Индивидуальные трудовые договора с условиями есть и сейчас. Но, как говорит профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталия Землянская, если прописанные в них пункты ухудшают условия труда человека, по сравнению с теми, кто прописаны в КЗоТе, такой договор может быть признан недействительным.

После того, как новый проект окончательной примут, на это можно не рассчитывать - все будет только по договорам. Их, к слову, разрешили делать краткосрочными - до пяти лет, что существенно упростит увольнения и позволит работодателям постоянно держать персонал в "подвешенном" состоянии.

Что касается увольнений, то они в целом станут "быстрыми". Из действующего законодательства, к примеру, хотят убрать норму о том, что увольнения нужно согласовывать с профсоюзами.

Еще один нюанс - на наемный персонал разрешили вешать материальную ответственность в неограниченных объемах. То есть, если сейчас с работника могут взыскать только сумму среднего заработка, но, по новому проекту, сумма может быть буквально любой.

Идеи, прямо скажем, скандальные. И, если профсоюзы их открыто критикуют, то работодатели, наоборот, довольны.

"Если уж повышаем минимальную зарплату, то нужно и качество работы повышать. Кнут и пряник. Вот сейчас как раз приняли "кнут", а "пряник" - в проекте бюджета -2022, где заложен рост минималки (на 200 гривен, до 6,7 тысяч - Ред.). Все правильно", — говорит владелец компании Prime (транспортные услуги и сеть АЗС) Дмитрий Леушкин.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что украинцы теперь будут работать "как в Европе", и хуже будет только лентяям и бездельникам.

Впрочем, как говорит Наталия Землянская, при зашкаливающем уровне безработицы в 10,5% украинцы будут вынуждены соглашаться буквально на любые условия. "По-сути, дается официальное "добро" на рабские условия труда" - говорит она.

Разбирались, что изменится для украинцев с принятием нового законопроекта по труду.

Договора вместо КЗоТа

В новом проекте существенно переписали пункты по трудовым договорам.

В принципе существование таких договоров предусмотрено и в действующем КЗоТе, но большую силу все же имеют законы по труду, чем пункты индивидуальных трудовых соглашений.

Теперь же предлагается все нюансы по работе перенести именно в индивидуальные трудовые контракты.

Это касается продолжительности рабочего дня, сверхурочной работы и работы в выходные дни. К примеру, сейчас в действующем законодательстве прописано, что сверхурочные часы могут использоваться в исключительных случаях, которые определяются законодательством. В новом проекте указано, что сверхурочные могут прописываться в трудовых договорах.

"Но, если сейчас по закону они оплачиваются в двойном размере, то, если в договоре этого не прописать, такой тарификации уже не будет", - говорит Землянская.

То же самое о работе в выходные дни - если в договоре будет прописана такая перспектива - придется работать.

Отпуска по той же схеме - как прописали время и продолжительность, так и придется отдыхать.

С одной стороны, такие подробные трудовые  договора - не так уж и плохо. С другой - не факт, что людей не заставят подписывать то, что выгодно работодателю. Тем более, что работодатель может впоследствие и поменять контракт. Он просто обязан сообщить о "существенных ухудшениях условий труда" (сюда входит урезание зарплаты и льгот, изменение режима работы, условия по материальной отвественности и др.) работнику не позже чем за два месяца

Причем, контракты для разных сотрудников могут быть абсолютно разными. И, если одному пропишут хорошую зарплату и месячный отпуск летом, то другой может работать по выходным и с недельным отпуском и при этом получать меньше. Все - на усмотрение работодателя.

Отдельный нюанс - ответственность за выполнение договоров. "В отраслевом договоре у нас прописано ежегодной повышение зарплат. Но в последние годы руководство их не повышало, ссылаясь на то, что нет финансовой возможности. То есть, договор прямо нарушается", - говорит представитель независимого профсоюза "Укрзализныци" Александр Скиба.

В теории по нарушениям договоров со стороны работодателей можно идти в суд. Но придется, как минимум, платить судебный сбор, или же нанимать адвоката. Далеко не всем украинцам это по карману.

На "коротких" контрактах и под страхом увольнения

"Сейчас контракт можно заключить только в том случае, если это прямо предусмотрено законодательством. Как правило, контракты заключают с руководителями предприятий и государственными служащими.  Если закон примут, то практически с любым работником можно будет заключить срочный письменный договор, предусматривающий дополнительные основания для увольнения. Безусловно эта норма порадует работодателя. Однако, было бы логично и для работника предусмотреть хоть какие-то гарантии. Например, установить срок предупреждения о предстоящем увольнении либо же предусмотреть выплату выходного пособия. К сожалению, ничего подобного законопроектом не предусмотрено", - говорит адвокат, управляющий партнер АО "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий.

В новом проекте существенно расширили также форматы трудовых контрактов. 

Это могут быть как бессрочные контракты, так и срочные, то есть, с конкретными сроками окончания. Причем, судя по всему, именно последний будут отдавать предпочтения.

Максимальные сроки для срочных контрактов - пять лет. Но может быть и намного меньше.

Вот перечень случаев, когда можно будет составлять срочные трудовые контракты:

  • для замещения временно отсутствующего сотрудника, за которым сохраняется должность
  • На время выполнения определенного объема работ
    На работы, связанные с временным (до года) расширением производства или услуг)
  • Для выполнения неотложных работ (в том числе, аварийных)
  • С творческими работниками СМИ, кинематографа, театров и пр.

При этом могут быть, как и сейчас испытательные сроки. Но резко сократили перечень работников, к которым испытательные сроки не применяются. Сейчас это лица до 18 лет, молодые специалисты после окончания ПТУ и других образовательных учреждений, уволенные со срочной военной службы, инвалиды, беременные, одинокие матери, воспитывающие детей до 14 лет или детей с инвалидностью, победители конкурсных отборов на должность, сезонные рабочие, внутренне перемещенные лица и др. То есть, как видно, перечень достаточно широкий. 

В новом варианте работу без испытательного срока (который, как правило, оплачивается хуже, чем постоянная работа) получат только лица до 18 лет, беременные, лица с инвалидностью, по срочному договору до 12 месяцев и «в других случаях, предусмотренных законом). Но какие именно случаи еще предусмотрены, если все прежние нормы предлагается вычеркнуть - неясно.

То есть, одинокие матери, молодые специалисты или переселенцы могут приниматься на работу с испытательным сроком. По окончанию которого не факт, что получат контракт.

Что касается расторжения трудового договора, то оно может быть как по истечению сроков действия, так и по другим причинам, прописанным в самом контракте.

То есть, уволить человека — вообще не проблема. 

К примеру, если сейчас "лишних" людей приходится сокращать, что предусматривает предупреждение за два месяца, а затем еще и выплату выходного пособия в размере трех зарплат, то по новому проекту работодателю достаточно будет лишь дождаться пока истечет срок контракта или же сразу прописать в нем условия - когда можно будет увольнять. А, если постоянно держать людей на «коротких» контрактах (скажем, годовых), то есть, под постоянным риском вылететь с работы, то можно вообще выкручивать им руки.

Из действующего КЗоТа убрали также пункт, который обязывал работодателя согласовывать увольнения с профсоюзами.

"Сейчас, если человека неправомерно уволили без согласования с профсоюзами, и он оспорит это в суде и восстановится на работу, ему обязаны заплатить за все время его прежнюю зарплату, даже если он будет судиться год. По новым правилам, у человека нет даже надежды на защиту своих прав", - говорит Землянская.

Стоит отметить, что эта норма вообще может сильно ударить по профсоюзам, так как сейчас одним из аргументов для людей вступать в профсоюзы и платить 1% от заработка в качестве взносов является именно защита от увольнения. Теперь же мотивация пропадает.

"При этом, выступая с трибуны Рады, глава парламентского комитета Галина Третьякова, сказала, что данный проект согласован общим представительством профсоюзов, а это неправда. Как и то, что этот проект не вызвал нареканий ни у кого, кроме Федерации профсоюзов. Хотя европейская конфедерация профсоюзов ранее направила письмо на имя премьер-министра, в котором конкретно прописала какие именно европейские директивы нарушают разные пункты этого законопроекта", — говорит Землянская.

"Поработал - еще и должен остался"

Еще один нюанс, который прописали в новом проекте - материальная ответственность.

На работника могут повесить ущерб, который он нанес работодателю. Это могут как прописать в контракте, так и не прописывать - добавить уже потом, по факту нанесения ущерба.

Отвечать придется за ущерб, нанесенный по злому умыслу, в состоянии алкогольного опьянения, недостачу и пр.

Размер такого ущерба будет определяться по факту - на основании бухгалтерских документов с учетом балансовой стоимости имущества, а, если имело место воровство - предприятие посчитает, что вы ему должны по рыночным ценам.

"Сейчас по общему правилу материальная ответственность ограничивается средним заработком. Полную материальную ответственность несут только в случаях, исчерпывающий перечень которых содержится в КЗоТе. Принятие же этого закона позволит возложить на любого работника полную материальную ответственность», - говорит адвокат Максим Могильницкий.

То есть, можно поработать так, что в итоге еще и должен останешься.

Впрочем, работодателей такие пункты радуют. "Сейчас практически невозможно бороться с воровством среди персонала, теперь же такая возможность появляется", - говорит Леушкин.

Будут ли белые зарплаты 

К слову, авторы проекта считают, что его внедрение позволит решить проблему зарплат в конвертах. Мол, в договорах будут прописывать официальные зарплаты, и платить с них налоги.

Александр Охрименко  говорит, что шансы обелить зарплаты весьма велики, так как бизнес сдерживали вовсе не налоги, которые нужно платить с зарплат (то же ЕСВ), а именно сложная процедура увольнений. Скажем, при сокращении работника, предприятие фактически еще пять месяцев обязано ему платить.

Дмитрий Леушкин также считает , что теперь работодатель будет лучше защищен, и предпочтет оформлять сотрудника полностью по-белому, чтобы в случае чего на нем была полная ответственность.

"То есть, на кону сейчас сумма налогов за сотрудника, но при этом есть на него управа. К примеру, на АЗС я решил всех оформить, чтобы иметь возможность бороться с воровством", - раскатал нам Леушкин.

Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук говорит, что новый проект для работодателей как раз кстати - люди будут более ответственно работать.

Как считает глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец,  на самом деле  под видом либерализации трудовых отношений законодательно  закрепляется норма работай столько скажут, получай  сколько дадут.

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Теги: news, новости, Украина, трудовое, законодательство, 7dniv, 7dnivinfo  
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