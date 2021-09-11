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События Сегодня, 12:2550
Обязательные санкции против "Северного потока-2" поддержала палата представителей Конгресса США

В США палата представителей Конгресса поддержала правки в оборонный бюджет страны, которые предусматривает обязательные санкции против "Северного потока-2".

Теперь их должны принять Сенат и вторая палата Конгресса.

Об этом в Facebook сообщили руководитель НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. 

Витренко заявил, что для Киева такое решение является промежуточной победой, для того, чтобы окончательно добиться результата, по мнению Витренко, нужно "дожать", приложив общие усилия. 

По словам Юрия Витренко, санкции можно ввести и в отношении оператора газопровода, и тогда европейские компании не будут приобретать газ, транспортируемый по "Северному потоку-2". 

Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев убеждает администрацию Байдена в том, что санкции против газопровода нужно ввести в срочном порядке. Также Витренко напомнил, что Вашингтон еще в январе 2021 года решил не вводить их, воспользовавшись правом на исключение из законодательства. При этом объяснялось это соображениями нацбезопасности, что Витренко считает удивительным.

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