 

Водородный коридор создадут между Украиной и Германией

События Сегодня, 15:0760
Водородный коридор создадут между Украиной и Германией

Операторы газотранспортных систем (ГТС) четырех стран - Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали совместное соглашение о создании водородного коридора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оператора ГТС Украины.

Документ был подписан среди компаний-участников - EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии) Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

По данным ГТС Украины, инициатива четырех стран под названием "Центрально-водородный коридор" направлена ​​на создание водородной "магистрали" в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

Также, добавили в компании, водородный коридор позволит транспортировать водород из производственных предприятий к потребителям водорода в Чехию и Словакию.

В ГТС Украины добавили, что Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий нашу страну с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы этих стран и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода, сообщили в компании.

Ожидается также, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения своих потребностей.

Также сообщается, что водородный коридор можно создать за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по выгодной цене.

Организаторы проекта уже приступили к изучению возможности технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч. в день.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Германия, водородный, коридор, 7dniv, 7dnivinfo  
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?

Новости по теме

Участие в сертификации газопровода
Участие в сертификации газопровода "Северный поток-2" примет польская компания
Сегодня, 12:24
О чем договорились военные министры США и Украины рассказал Зеленский
О чем договорились военные министры США и Украины рассказал Зеленский
1-сен-2021, 10:26
Транзит российского газа предохранителем от войны назвал глава
Транзит российского газа предохранителем от войны назвал глава "Нафтогаза"
23-авг-2021, 09:45
Почему водород не заменит транзит газа в ближайшей перспективе объяснил оператор ГТС Украины
Почему водород не заменит транзит газа в ближайшей перспективе объяснил оператор ГТС Украины
14-авг-2021, 09:40
В Бундестаге рассказали о ключевой роли российского газа для Европы
В Бундестаге рассказали о ключевой роли российского газа для Европы
12-авг-2021, 14:51

Последние новости

18:41
Спорт
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
18:31
События
Бензин на украинских АЗС подешевел но подорожало дизтопливо
18:30
События
Под охрану в Днепре взяли гимназию которой поступают угрозы от неизвестного тиктокера
17:47
Политика
Посадят на крючок бизнес, поставят под контроль СМИ. Что значит принятый Радой закон об олигархах
15:46
События
Как в регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных
15:07
События
Водородный коридор создадут между Украиной и Германией
14:46
Политика
За законопроект об олигархах во втором чтении проголосовала Рада
12:27
События
Окончание пандемии коронавируса в следующем году прогнозируют в Moderna
12:25
События
Обязательные санкции против "Северного потока-2" поддержала палата представителей Конгресса США
12:24
События
Участие в сертификации газопровода "Северный поток-2" примет польская компания
10:31
События
Как в Украине меняют трудовое законодательство
10:29
Политика
В США Зеленский встретился со своим другом Борисом Джонсоном
10:27
События
В МВД заявили, что стрельбу по авто Шефира вели патронами, в которых меняли порох
10:24
События
На Генассамблее ООН премьер Британии признался, что хотел сменить имя
10:22
События
23 сентября в Украине будет пасмурно и местами дождливо
09:44
События
Макрон возвращает посла Франции в США после разговора с Байденом
09:42
События
В своей речи в ООН Зеленский процитировал Путина на русском языке
09:34
События
В Николаевской области на Дне здоровья 13 детей подхватили инфекцию у родника
09:31
События
В вагоне метро в Киеве иностранец угрожал пассажирам пистолетом и ударил женщину
09:05
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 2021

Новости ТОП-7

Кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли сегодня под Киевом1736
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 сентября 20211209
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 20211161
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 2021934
Какими иностранными языками владеет секретарь Данилов не знают в СНБО852
Расстрелянный мужчина в Черкассах оказался лидером ОПГ424
Заблокировать правительственный квартал хотят ФОПы в день рассмотрения Радой отмены кассовых аппаратов288

Досуг

Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Вкусы людей разные: вегетарианцы, мясоеды и другие предпочтения непросты для ресторанов Кривого Рога, которые хотят угодить всем. Лучшее блюдо, которое объединяет вокруг себя гурманов и обычных любителей вкусной еды, – пицца.
Сегодня, 14:4373
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Существует мнение, что творить можно только в хаосе. На практике хаос на рабочем столе влечет за собой такой же хаос в рабочих задачах. Даже если ваша работа требует креатива.
Вчера, 18:24132
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Необходимость организации ухода за пожилыми людьми основана на их основных потребностях и направлена на повышение качества их жизни.
Вчера, 12:01125
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Как выбрать квартиру для покупки в новостройках Чернигова?
Стоит ли рассматривать вариант покупки первичной недвижимости в новостройках Чернигова?
21-сен-2021, 19:49191
Кому вы доверите свое здоровье?
Кому вы доверите свое здоровье?
Мы редко задумываемся о своем здоровье, когда ничего не беспокоит. Кажется, что организм работает, как часы, – и это в порядке вещей. Но стоит произойти мельчайшему сбою, как становится ясно, насколько мы уязвимы.
21-сен-2021, 19:21210
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
ТОП-3 шезлонгов-качалок для детей
В каталогах производителей детских товаров представлено большое количество приспособлений, призванных облегчить быт молодой мамы, упростить уход за младенцев.
21-сен-2021, 18:30151

События

Бензин на украинских АЗС подешевел но подорожало дизтопливо
Бензин на украинских АЗС подешевел но подорожало дизтопливо
В Украине на крупных розничных автозаправках подешевел бензин и подорожало дизтопливо.
Сегодня, 18:3115
Под охрану в Днепре взяли гимназию которой поступают угрозы от неизвестного тиктокера
Под охрану в Днепре взяли гимназию которой поступают угрозы от неизвестного тиктокера
В Днепре в здании гимназии №136 дежурит полиция после того, как в соцсетях были опубликованы угрозы расправы с учениками и преподавателями.
Сегодня, 18:3019
Как в регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных
Как в регионах саботируют норму о закрытии школ, где нет 80% вакцинированных
В регионах с 23 сентября так и не закрыли школы, в которых вакцинированы менее 80% учителей.
Сегодня, 15:4657
Водородный коридор создадут между Украиной и Германией
Водородный коридор создадут между Украиной и Германией
Операторы газотранспортных систем (ГТС) четырех стран - Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали совместное соглашение о создании водородного коридора.
Сегодня, 15:0761
Окончание пандемии коронавируса в следующем году прогнозируют в Moderna
Окончание пандемии коронавируса в следующем году прогнозируют в Moderna
В американской компании Moderna, вакцинами от коронавируса которой можно уколоться и в Украине, прогнозируют, что пандемия Covid-19 закончится в 2022 году.
Сегодня, 12:2795
Обязательные санкции против "Северного потока-2" поддержала палата представителей Конгресса США
Обязательные санкции против "Северного потока-2" поддержала палата представителей Конгресса США
В США палата представителей Конгресса поддержала правки в оборонный бюджет страны, которые предусматривает обязательные санкции против "Северного потока-2".
Сегодня, 12:2588
7 Днів