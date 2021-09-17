Под охрану в Днепре взяли гимназию которой поступают угрозы от неизвестного тиктокера

В Днепре в здании гимназии №136 дежурит полиция после того, как в соцсетях были опубликованы угрозы расправы с учениками и преподавателями.

В частности, в одном из аккаунтов сети TikTok появился ролик, в котором неизвестный с аккаунта @wyasder предупреждает о пришествии последнего дня 136-й школы.

"Хочу огорчить, но будет круто! Будут ходить мертвецы!", - предупреждает автор.

Также он, судя по всему, указал, с кем расправится в первую очередь.

"Первая Алмазова, второй будет ученица из параллели между 1-А или 2-г", - говорится в сообщении злоумышленника.

На сайте учебного заведения указано, что Алмазова - это одна из завучей гимназии.