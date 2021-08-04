Бензин на украинских АЗС подешевел но подорожало дизтопливо

В Украине на крупных розничных автозаправках подешевел бензин и подорожало дизтопливо.

В частности, на WOG и ОККО А-95 и А-92 сбросили цену на 44 коп/л и 50 коп/л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. А вот дизельное топливо в этих сетях стало дороже на 27 коп/л, его цена составляет 29,59 грн/л.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Также сообщается, что 23 сентября средняя цена А-92 по Украине снизилась на 10 коп/л, до 29,22 грн/л, а А-95 - на 9 коп/л, до 30,10 грн/л. Дизтопливо, наоборот подорожало до 28,51 грн/л (+7 коп/л).

Сегодня Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина снижена до 26,17 грн/л, для дизтоплива повышена до 21,69 грн/л.

С учетом этих данных, максимальная цена на обычный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/л, на обычное дизтопливо - 29,59 грн/л.