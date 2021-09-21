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События Сегодня, 21:5750
Витренко заявил что Россия может прекратить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2"

Россия углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж для коммерческого запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщается на сайте компании. 

"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие - цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить Северный поток-2", - завил Витренко.

По его мнению, Газпром уже сейчас может существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину.

"Кремль говорит, что для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, мол, проблема в том, что это европейские компании отказываются покупать газ. Это неправда. И это легко проверить", - сказал глава правления Нафтогаза.

Витренко и добавил, что не стоит верить в поступление на европейский рынок дополнительного российского газа сразу после запуска "Северного потока-2".

"Газпром после запуска Северного потока-2 может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут. Так, по текущему контракту Газпром платить за 40 млрд кубометров транзита через Украину. Путин говорит, что они будут выполнять требования контракта. Но эти требования - "качай или плати". То есть можно платить и не качать. Поэтому физических объемов транзита с запуском "Северного потока-2" может и не быть", - считает глава НАК.

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Теги: news, новости, Украина, Витренко, 7dniv, 7dnivinfo  
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