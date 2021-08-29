В ВОЗ документы для одобрения ее вакцины к использованию в чрезвычайных ситуациях подала Novavax

Американская фармкомпания Novavax и ее партнер Институт сыворотки Индии подали нормативные документы во Всемирную организацию здравоохранения для внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях вакцины против COVID-19.

Препарат Novavax NVX-CoV2373 содержит спайковый белок молекулы SARS-CoV-2.

О подаче документов сообщается на сайте биотехнологической компании.

Как отметили в компании, представлению документов в ВОЗ предшествовала их проверка главному регулятору по лекарственным средствам Индии DCGI.

"Сегодняшнее представление нашей белковой вакцины COVID-19 в ВОЗ для включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является важным шагом на пути к ускорению доступа и более справедливому распределению среди остро нуждающихся стран по всему миру", - генеральный директор компании Стэнли С. Эрк.

Он добавил, что одобрение вакцины превратит Novavax в глобального игрока по производству вакцин и укрепит ценность сотрудничества стран и необходимость использования разных подходов для борьбы с пандемией.

Одобрение ВОЗ является предварительным условием для экспорта препарата во многие страны, участвующие в программе COVAX, которая была создана для справедливого распределения вакцин. В дополнение к представлению в ВОЗ Novavax в прошлом месяце завершила подачу документов, требуемых регулирующими органами Индии, Индонезии и Филиппин. Документы включают данные о доклинических и клинических испытаниях, производстве и контроле качества.