Закон об олигархах одобрила посол Британии

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс положительно отозвалась о принятии Верховной Радой закона об олигархах.

Свой комментарий по этому поводу она 23 сентября опубликовала в Твиттере.

По мнению дипломата, закон может сыграть роль в уменьшении вредного влияния чьих-то личных интересов на политику и экономику Украины.

"Его выполнение должно быть юридически обосновано и аполитичным. Для того чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа", - написала Симмонс.