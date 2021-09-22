В МВД заявили, что в водителя Шефира стреляли, чтобы остановить автомобиль и затем всех добить

В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира, которую расстреляли несколько дней назад под Киевом, попали 18 пуль.

При этом, нападавшие целились в водителя, который сейчас находится в больнице, чтобы остановить авто.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что экспертиза подтвердила, что в авто первого помощника президента Владимира Зеленского - Шефира попало 18 пуль.

Также советник главы МВД добавил, что организаторы и киллеры выбрали место рядом с домом Шефира, где дорога плохо просматривается, имеется лес, а также поворот, а, следовательно, машина может притормозить.

Геращенко напомнил, что место, с которого стреляли, уже установлено. По словам советника главы МВД, задача убийцы была в первую очередь в том, чтобы поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы далее авто съехало в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в Шефира. Поэтому, добавил Геращенко, сначала стреляли в переднюю часть машины.