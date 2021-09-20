 

Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области

События Сегодня, 12:3842
Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области

Появились новые подробности о похищении дочери депутата Полтавского областного совета, о котором стало известно накануне.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет местное интернет-издание "Полтавщина".

По их данным, была похищена дочь Василия Кириченко - депутата Полтавского облсовета от партии "Доверие". Он также является предпринимателем, руководитель ООО "Свиточ".

Злоумышленники похитили его 19-летнююю дочь от второго брака Виту Кириченко. По данным издания, сейчас девушка учится в Киеве.

Также издание публикует фото похищенной девушки с родителями.

Напомним, ранее стало известно, что у депутата Полтавского облсовета похитили дочь и потребовали выкуп в полмиллиона долларов в биткоинах. Позже выяснилось, что похищение организовали из тюрьмы.

По данным СБУ, организатор преступления, отбывая срок за умышленное убийство с особой жестокостью, нашел через интернет исполнителя похищения и предложил похитить дочь депутата за 100 тысяч долларов.

После похищения, преступники вступили в переговоры с родителями. Угрожая убийством их дочери, они потребовали выкуп в 470 тысяч долларов, который должен был быть перечислен в биткоинах.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Депутат, дочь, похищение, 7dniv, 7dnivinfo  
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?

Новости по теме

Журналисты узнали имя гея, которому Наташа Королева отдала яйцеклетку за 50 биткоинов
Журналисты узнали имя гея, которому Наташа Королева отдала яйцеклетку за 50 биткоинов
20-сен-2021, 09:57
Сколько заработала биткоинов, продав свою яйцеклетку рассказала Наташа Королева
Сколько заработала биткоинов, продав свою яйцеклетку рассказала Наташа Королева
19-сен-2021, 14:11
Бизнесмену под Тернополем спалили магазин и вымогали 7 миллионов в биткоинах
Бизнесмену под Тернополем спалили магазин и вымогали 7 миллионов в биткоинах
13-сен-2021, 20:26
Появились фото девушки с зелеными волосами, которая расстреляла из арбалета учителей в Полтаве
Появились фото девушки с зелеными волосами, которая расстреляла из арбалета учителей в Полтаве
7-сен-2021, 12:30
Мошенника ради выкупа в Киеве похитили двое полицейских в компании уголовника
Мошенника ради выкупа в Киеве похитили двое полицейских в компании уголовника
25-авг-2021, 21:58

Последние новости

12:49
События
Первый ребенок в Украине, который перенес пересадку сердца, встал на ноги и хочет из больницы домой
12:46
События
17-летний парень в Одесской области без разрешения взял машину у матери и протаранил шесть авто
12:38
События
Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области
10:53
Спорт
Усик прокомментировал бой с Джошуа
10:51
События
В МВД заявили, что в водителя Шефира стреляли, чтобы остановить автомобиль и затем всех добить
10:49
События
Закон об олигархах одобрила посол Британии
10:47
Политика
"Слуга народа" Буймистер об угрозе исключения из фракции: "Хочу, чтобы президент сказал об этом в глаза"
10:45
События
В хищении 10 миллионов гривен подозревают экс-чиновника "Укрзализныци"
10:43
События
Украинцев и граждан Ватикана и Канады, Киев вывез из Афганистана
10:40
События
Стрелок в США устроил бойню в супермаркете. Ранены 12 человек, один погиб
10:39
События
Главного испанского сепаратиста Пучдемона арестовала Италия
09:54
События
Арест до ноября продлили кабминовскому террористу Прохничу
09:52
События
Очки имитирующие алкогольное опьянение полицейские дали поносить студентам Одессы
08:42
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 сентября 2021
Вчера, 2021-09-23
21:59
События
В ВОЗ документы для одобрения ее вакцины к использованию в чрезвычайных ситуациях подала Novavax
21:57
События
Витренко заявил что Россия может прекратить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2"
21:55
Политика
Восстановлением Сергея Лещенко в набсовете Укрзализныци возмущены нардепы
19:13
Политика
Чем занималась "Крымская платформа" в первый месяц своей работы
18:41
Спорт
На дуэль взглядов с Джошуа Усик пришел в костюме Джокера
18:31
События
Бензин на украинских АЗС подешевел но подорожало дизтопливо

Новости ТОП-7

Кто такой Сергей Шефир, в машину которого стреляли сегодня под Киевом2274
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 сентября 20211373
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 сентября 20211232
Расстрелянный мужчина в Черкассах оказался лидером ОПГ506
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 сентября 2021379
Как в Украине меняют трудовое законодательство371
Заблокировать правительственный квартал хотят ФОПы в день рассмотрения Радой отмены кассовых аппаратов352

Досуг

Что такое представительская полиграфия
Что такое представительская полиграфия
Имидж любой современной компании поддерживается многими маркетинговыми инструментами, в том числе представительской полиграфией. Расскажем, что к ней относится.
Сегодня, 12:2152
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Интерьерные решения для дома и офиса с элементами из стекла
Стекло – прочный, экологически чистый материал с уникальными эстетическими свойствами. С тех пор как человечество научилось производить стекло, этот материал прочно вошел в привычный быт.
Вчера, 19:54123
Химиотерапия
Химиотерапия
Химиотерапией называют вид лечения онкологических заболеваний, основанный на приеме препаратов с противоопухолевым действием. Методика способна остановить бесконтрольное деление злокачественных клеток и рост новообразования, а также предотвратить распространение метастазов на здоровые органы.
Вчера, 19:15113
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Самая вкусная пицца в Кривом Роге - обзор ресторанов
Вкусы людей разные: вегетарианцы, мясоеды и другие предпочтения непросты для ресторанов Кривого Рога, которые хотят угодить всем. Лучшее блюдо, которое объединяет вокруг себя гурманов и обычных любителей вкусной еды, – пицца.
Вчера, 14:43125
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Рабочее пространство и продуктивность офиса, выбираем офисный стол
Существует мнение, что творить можно только в хаосе. На практике хаос на рабочем столе влечет за собой такой же хаос в рабочих задачах. Даже если ваша работа требует креатива.
22-сен-2021, 18:24172
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Как грамотно организовать уход за человеком преклонного возраста?
Необходимость организации ухода за пожилыми людьми основана на их основных потребностях и направлена на повышение качества их жизни.
22-сен-2021, 12:01151

События

Первый ребенок в Украине, который перенес пересадку сердца, встал на ноги и хочет из больницы домой
Первый ребенок в Украине, который перенес пересадку сердца, встал на ноги и хочет из больницы домой
Тринадцатилетний Максим, первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце, спустя несколько дней после операции чувствует себя хорошо. 
Сегодня, 12:4943
17-летний парень в Одесской области без разрешения взял машину у матери и протаранил шесть авто
17-летний парень в Одесской области без разрешения взял машину у матери и протаранил шесть авто
В городе Черноморске Одесской области, где ранее пьяный киевлянин разбил пять машин, в этот раз 17-летний подросток без прав за рулем иномарки протаранил сразу шесть автомобилей.
Сегодня, 12:4642
Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области
Появились фото похищенной дочери депутата облсовета Полтавской области
Появились новые подробности о похищении дочери депутата Полтавского областного совета, о котором стало известно накануне.
Сегодня, 12:3846
В МВД заявили, что в водителя Шефира стреляли, чтобы остановить автомобиль и затем всех добить
В МВД заявили, что в водителя Шефира стреляли, чтобы остановить автомобиль и затем всех добить
В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира, которую расстреляли несколько дней назад под Киевом, попали 18 пуль.
Сегодня, 10:5176
Закон об олигархах одобрила посол Британии
Закон об олигархах одобрила посол Британии
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс положительно отозвалась о принятии Верховной Радой закона об олигархах.
Сегодня, 10:4968
В хищении 10 миллионов гривен подозревают экс-чиновника "Укрзализныци"
В хищении 10 миллионов гривен подозревают экс-чиновника "Укрзализныци"
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику "Укрзализныци" в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло за собой более 9,6 миллионов гривен убытков.
Сегодня, 10:4580
7 Днів