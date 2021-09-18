17-летний парень в Одесской области без разрешения взял машину у матери и протаранил шесть авто

В городе Черноморске Одесской области, где ранее пьяный киевлянин разбил пять машин, в этот раз 17-летний подросток без прав за рулем иномарки протаранил сразу шесть автомобилей.

Об этом говорится в сообщении правоохранителей региона на сайте Нацполиции.

Данное происшествие произошло вечером в четверг, 23 сентября, возле жилого комплекса "Цветной бульвар", который находится на выезде из города.

По данным полицейских, 17-летний житель Черноморска без разрешения взял машину у матери.

Правоохранители добавили, что он не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине шестью машинами. К счастью, никто из людей при этом не пострадал.

На подростка составили два административных протокола: по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством)".

По данным местного Телеграмм-канала "Chornomorsk", подросток за рулем джипа протаранил припаркованные авто, выезжая на дорогу. При этом сам он говорит, что не помнит, как это произошло. Вместе с тем, при этом после столкновения он успел снять номера со своего автомобиля.