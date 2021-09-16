В Кремле возможные санкции США против "Севпотока-2" назвали "наихудшим сценарием развития отношений"

После того как Палата представителей Конгресса США поддержала оборонный бюджет, предусматривающий обязательные санкции против "Северного потока-2", в Кремле заявили, что если в итоге ограничительные меры введут, скромные надежды на восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном будут перечеркнуты.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президент России Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

Песков напомнил, что после одобрения Палатой представителей документ должны поддержать еще несколько инстанций. После этого решение будет за администрацией Байдена.

"Но, конечно же, это наихудший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы", - сказал Песков.

Дмитрий Песков не стал давать прогнозов по поводу того, введет ли Вашингтон санкции против "Северного потока-2", однако, по его мнению, "санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают".