Все операции с криптовалютами в Китае признали нелегальными

Китайский центтробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными в стране. В связи с этим биткоин, в пятницу, 24 сентября, упал в цене.

Об этом со ссылкой на данные регулятора сообщает Bloomberg.

В заявлении банка говорится, что все криптовалюты, включая биткоин и Tether, не являются фиатной валютой, поэтому ими запрещается пользоваться на рынке. Также, по данным банка, все транзакции, связанные с криптовалютой, включая услуги, предоставляемые оффшорными биржами местным резидентам, являются незаконной финансовой деятельностью.

В свою очередь, агентство Китая по экономическому планированию заявило, что остановка добычи криптовалюта и борьба с ним важны для достижения цели по выбросам углерода.

Между тем, по данным Coindesk, котировки Bitcoin к 14:40 сократились на 5,52% и составляют 41 178 долларов.