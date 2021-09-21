 

В МОН заявили что если в школах привито менее 80% учителей, их должны не закрывать, а переводить на дистанционку

События Сегодня, 15:3960
В МОН заявили что если в школах привито менее 80% учителей, их должны не закрывать, а переводить на дистанционку

В Министерстве образования настаивают, что школы, где вакцинировано меньше 80% учителей, должны не закрываться, а перейти на дистанционное обучение.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Страны".

Так, с 23 сентября с введением желтой зоны карантина учебные заведения, которые не прошли барьер в 80% вакцинации педагогов, должны были перейти на дистанционное обучение.

В то же время местные органы власти, в частности на Западной Украине, утверждают, что им выгоднее не переводить учебные заведения на дистанционное обучение, а полностью закрыть или перевести на карантин школы и вузы, в которых не вакцинировали достаточно работников.

"Страна" обратилась в пресс-службу Минздрава Украины с вопросом о том, как ведомство оценивает решение местных властей про закрытие учебных заведений вместо перевода на дистанционку и будет ли министерство вводить какие-либо меры.

Как рассказали в ведомстве, МОН Украины уже направило письмо об организации образовательного процесса в учебных заведениях во время действия ограничений желтой зоны в областные департаменты образования и науки, а также в КГГА.

В МОН акцентируют внимание не том, что при не соответствии критерию в 80% вакцинированных, учебные заведения должны перейти на дистанционное обучение, но не прекращать учебный процесс полностью.

Так, при желтом уровне эпидемической опасности запрещается:

  • посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с зараженным Covid-19 человеком находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения;
  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования с более чем одной группой (классом) и в присутствии зрителей (посетителей).

Кроме этого, в Минздраве объясняют, что детсады, начальная школа и специальные учебные заведения требуют непосредственного контакта учителями. Поэтому по инициативе министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и при поддержке правительства были внесены соответствующие изменения в постановление Кабминa.

Так, условие о 80% вакцинированного персонала не распространяется на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования и начальные школы. Они будут продолжать работать в очном формате. Такое исключение будет действовать как при желтой, так и при красной зоне карантина.

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Теги: news, новости, Украина, школы, вакцинация, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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