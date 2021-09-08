 

"Предотвратить коллапс власти". Адвокат назвал цель иска Тупицкого против Офиса Зеленского

События Сегодня, 19:1758
"Предотвратить коллапс власти". Адвокат назвал цель иска Тупицкого против Офиса Зеленского

Адвокат отстраненных судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" их судебный иск в ОАСК с требованием аннулировать конкурс на избрание новых судей в КС.

Иск был подан против Офиса президента.

"Иск подан с целью предотвратить неприятную ситуацию с КС в Украине, которая сложилась в Польше: там на должности незаконно отстраненных судей КС в обход норм права были назначены новые судьи. ЕСПЧ признал их решения нелегитимными. С помощью иска в ОАСК можно в правовом поле Украины, а не в криворожском правовом поле предотвратить коллапс конституционной ветви власти", - считает Кравец.

Он добавил, что Тупицкий и Касминин требуют аннулировать конкурс на избрание новых судей КС в связи с тем, что их полномочия не прекращены.

При этом Кравец не рассчитывает на быстрое рассмотрение дела в суде.

"Я не ожидаю, что этот иск будет оперативно рассмотрен. На суды оказывается давление со стороны Офиса президента и иностранных послов. Они высказывают глубокую озабоченность приостановкой судебной реформы. И они приветствовали перезагрузку КС. Думаю, они сделают все, чтобы рассмотрение иска затянуть. Потому что в следующем году и так заканчиваются полномочия Касминина и Тупицкого. А после этого ОАСК сможет отказать в рассмотрении дела, так как предмета иска уже не будет", - полагает Ростислав Кравец.

По его мнению, ситуация вокруг КС подтверждает отсутствие желания власти создавать независимые суды.

"И все это под крылом G7 и непосредственно посольства США", - добавил адвокат.

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