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События Сегодня, 20:4742
В Харькове полиция сняла с крыши троллейбуса музыканта, который играл на скрипке

В Харькове молодой мужчина нестандартно отреагировал на ситуацию, когда двери троллейбуса закрылись перед его носом.

Он решил забраться на крышу транспорта и на ходу начал играть там на скрипке, чтобы привлечь внимание водителя. 

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Казус случился 24 сентября около 8:00 на Московском проспекте в Индустриальном районе. В это время водитель позвонил в полицию и сказал, что на крыше его троллейбуса, который курсирует по маршруту №46 улица 12 апреля - микрорайон "Горизонт", мужчина играет на скрипке.

Сотрудники полиции задержали любителя помузицировать в экстремальных условиях, доставили его в полицейский участок, установили личность и опросили. Правонарушителем оказался 25-летний харьковчанин.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной до двух тысяч гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет.

Правоохранители назначили экспертизу, следственные действия продолжаются.

К слову, инцидент сняли на видео свидетели, сюжет уже разлетелся по Ютубу и соцсетям.

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Теги: news, новости, Украина, троллейбус, музыкант, Харьков, 7dniv, 7dnivinfo  
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