С санкциями для украинских олигархов Евросоюз не спешит

В Евросоюзе пока не рассматривают введение санкций против украинских олигархов, несмотря на рекомендации Европейской аудиторской палаты.

Об этом заявил спикер ЕС Петер Стано во время брифинга в пятницу, 24 сентября.

По его словам, санкции - это лишь один из инструментов, которые могут быть зедействованы Европой против олигархов.

"Борьба с коррупцией в первую очередь в интересах Украины. Правительство и президент Зеленский знают, что это их обязательства, это то, что мы регулярно обсуждаем. И не обязательно говорить о санкциях, мы имеем очень сильный инструмент - Соглашение об ассоциации. В рамках этого соглашения мы обсуждаем все проблемы и вызовы, и мы поддерживаем борьбу с коррупцией, а также с феноменом роста влияния олигархов. Санкции только один из инструментов, который может быть использован в такой ситуации", - сказал Стано.

Аудиторы рекомендовали не только санкции. Также речь шла о разрабатывании модели, которая позволит не допускать въезд в Евросоюз подозреваемых в коррупции украинцев, а также невозможность пользоваться там своими активами.

Стано заявил, что для решения о санкциях существуют определенные процедуры обсуждения между странами-членами и для их введения необходимо единогласное решение.

В Еврокомиссии также отметили принятие Верховной Радой закона об олигархах.

"Мы отдаем должное попытке президента Зеленского противодействовать этому феномену влияния олигархов, который является очень значительным в экономической и политической жизни Украины. По нашему мнению, это шаг вперед, но конечно, надо будет посмотреть, как он будет имплементирован. Также мы хотели бы увидеть укрепление уже существующих институтов", - заявила пресс-секретарь ЕК Ана Пизонеро.

По ее словам, в Еврокомиссии "сейчас не могут строить гипотезы относительно санкций против определенных лиц в будущем".