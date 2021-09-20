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События Сегодня, 09:3377
Российские ВВС во вторжении в зону, где проходили украинские учения обвинили в ВСУ

В Украине заявили о грубом нарушении над Черным морем порядка использования воздушного пространства российскими военными летчиками во время учений ВСУ.

Об этом 24 сентября сообщило в Фейсбуке Командование воздушных сил ВСУ.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений. Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты", - заявили в пресс-службе командования.

В ВСУ обвинили российское руководство в очередной "демонстрации своего истинного лица".

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