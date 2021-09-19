Три станции метро в Киеве вечером могут закрыть на вход

В субботу вечером, 25 сентября, в Киеве могут закрыть на вход три станции метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Так, 25 сентября на НСК "Олимпийский" пройдет матч между донецким "Шахтером" и ровенским "Вересом". Старт запланирован на 17:00. Перед началом игры возможно закроют на вход "Олимпийскую".

После завершения матча ограничат работу "Дворца спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В самом КП "Киевский метрополитен" рассказали, что на подобные меры пошли из соображений безопасности и избежания массового скопления людей на станциях.