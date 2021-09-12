Заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года подаст Грузия

Грузия планирует подать заявку на вступление в Евросоюз до 2024 года.

Также по словам премьера страны Ираклия Гарибашвили, Тбилиси не успокоится, пока Грузия не станет членом ЕС и НАТО.

Об этом Гарибашвили заявил, выступая на сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

"У всех нас есть одна простая цель в движении вперед: европейская и евроатлантическая интеграция. Мы не успокоимся, пока не добьемся членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе", - сказал Гарибашвили.

По его словам, для этого Грузия продолжит реформировать все аспекты демократии и экономики, чтобы достичь самых высоких мировых стандартов.

"Путь к европейским и евроатлантическим структурам означает возвращение домой, потому что это цивилизованный выбор, который единодушно поддерживает подавляющее большинство нашего населения", - заявил грузинский премьер.

По его словам, правительство страны уже разработало комплексный план действий, который обеспечит подачу заявки на членство в ЕС до 2024 года.