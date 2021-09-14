Незаконно пробраться в Евросоюз через Украину пытались трое турков и азербайджанец

Во Львовской области пограничники отделения "Салаши" задержали мигрантов из Турции и Азербайджана, которые незаконно пытались попасть в Евросоюз.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

О движении в направлении госграницы автомобиля марки "Дэу", в котором находились четыре пассажира, сообщил пограничный наряд от отдела "Краковец".

Чтобы проверить информацию от подразделения, прибыла группа реагирования, задержавшая четырех мужчин, которые уже двигались к государственной границе.

Как выяснилось, задержанными оказались три гражданина Турции и один гражданин Азербайджана с документами.

В итоге мужчины рассказали пограничникам, что планировали добраться до одной из стран Евросоюз в обход пункта пропуска.

"Сейчас нарушителей государственной границы доставили в пограничное подразделение для проверки и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшую судьбу задержанных будет решать суд", - пишут в сообщении.