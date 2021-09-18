Дать им 20 месяцев, прежде чем судить о их правлении попросили талибы мир

В "Талибане" от Международного сообщества потребовали дать движению, захватившему власть в Афганистане, 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении.

Об этом сообщил назначенный талибами министр экономики во временном правительстве страны Кари Дин Мохаммад Ханиф.

"Мы не просим мир помогать нам или сотрудничать с нами, как это делал прежний режим. Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет", - приводит его слова член комиссии радикалов по культуре Инамулла Самангани в Твиттере.

Напомним, недавно афганские журналисты обнародовали проект конституции страны, разработанной боевиками "Талибана" на принципах Исламского Эмирата Афганистан.

Так, конституция Талибана гласит, что национальным языком страны будет пушту. А праздничными днями объявлены пятница и два дня праздника Курбан-байрам. Кроме того, в Афганистане будут отмечать день "изгнания иностранцев из страны", а также "День независимости".