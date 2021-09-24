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События Вчера, 20:1861
Признать незаконным включение ковида в перечень особо опасных болезней отказался суд

Окружной административный суд Киева отказал в деле о признании незаконным включения ковида в перечень особо опасных болезней.

Коллегия судей ОАСК под председательством судьи Погрибниченко вынесли решение по иску адвоката Александра Гумирова, который просил признать, что ковид не соответствует критериям особо опасной болезни, установленным законом, а приказ МОЗ о внесении его в перечень особо опасных болезней был противоправным,  и на этом основании аннулировать его.

Как сообщил Гумиров, в решении суда говорится, что он при подаче иска не предоставил доказательства, что болел ковидом, и поэтому суд не установил, что решение Министерства здравоохранения о внесении ковида в список особо опасных болезней нарушает его права. Поскольку судьи сочли, что решение МОЗ о внесении ковида в список особо опасных (что сделало возможным полуторагодовой карантин всей страны) не затрагивает прав и интересов истца, они отказали ему в удовлетворении иска.

Как отметил Гумиров, он намерен обжаловать решение ОАСК в апелляции.

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