Чем опасен штамм Дельта и как от него защититься

В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В пятницу впервые с апреля число новых заболевших превысило 9000. С четверга Украина официально перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина. И, не исключено, что уже в ближайшее время часть регионов станут "красными".

Эксперты связывают увеличение количества больных коронавирусом с тем, что в Украине бушует новый штамм "Дельта", который считается опаснее и заразнее всех предыдущих. По данным ВОЗ, сейчас на него приходится 70% всех заражений.

"Страна" выяснила у медиков, чем опасен штамм Дельта и как от него уберечься.

Чем опасен Дельта-штамм коронавируса

Штамм Дельта – один из подвидов коронавируса, который впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

В Украине этот штамм впервые зафиксировали 23 июня 2021 года. Тогда сообщили о двух случаях заболевания – заразились мама и ребенок, вернувшиеся из России, где "Дельта" начала бушевать раньше. Постепенно штамм Дельта становится доминирующим в Украине.

Доктора-инфекционисты и эпидемиологи, которых опросила "Страна", выделяют три главных особенности Дельта-штамма коронавируса.

1. Более заразный и смертоносный

Новый штамм еще недостаточно исследован, но по предварительным оценкам, эта разновидность коронавируса в два раза заразнее обычного. По заразности Дельту можно сравнить с ветрянкой.

"У штамма Дельта значительно снизился инкубационный период, а вирус стал более контагиозен (заразен – Ред.). Индекс контагиозности Дельта-штамма – 5,8: то есть один больной может заразить от 5 до 6 человек. У обычного коронавируса этот индекс всего 2,6", – говорит "Стране" глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Легкие и бессимптомные больные при штамме Дельта попадаются все реже. Если уже болеют, то тяжело или средне-тяжело, говорят врачи.

"Сказать, что Дельта чем-то отличается в плане механизма заражения – нет. Тот же вирус, с теми же рецепторами, только вызывающий более тяжелое течение болезни и более заразный", – сообщает "Стране" инфекционист Олег Новиков.

Все опрошенные "Страной" медики подтверждают, что штамм Дельта более опасен в плане тяжести клинических проявлений.

Кроме того, этот штамм более агрессивный: достаточно быстро возникают осложнения и выше риски попасть под ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких – Ред.).

По эпидемиологическим прогнозам, Дельта-штамм коронавируса также окажется в несколько раз смертоноснее других видов.

"Чем больше людей болеют тяжелыми формами, тем выше смертность", – объясняет Сергей Кравченко.

Также есть мнение, что Дельта-штамм чаще выявляют у беременных женщин, чем другие виды коронавируса. Но пока что это просто гипотеза, не подтвержденная научными исследованиями.

2. Вирус "помолодел"

Вторая особенность Дельта-штамма коронавируса – он "помолодел". Вирусу стали более подвержены дети и подростки.

Причем если раньше в основном молодежь болела коронавирусом легко или даже бессимптомно, то сейчас болезнь чаще протекает в тяжелой форме.

Сергей Крамарев, детский врач-инфекционист, подтверждает, что штамм Дельта, по сравнению с предыдущими разновидностями коронавируса, поражает больше детей.

"У нас в реанимации появились более тяжелые дети. они требуют более интенсивного лечения, наблюдения. Мы были к этому готовы. Это уже третья волна, и каждую волну у нас много детей. Летом вторая волна закончилась – детей было мало. Сейчас началась третья волна – койки опять заполнены", – сообщил "Стране" врач. Но уточнил, что пока ситуация с детской заболеваемостью не катастрофическая.

Тяжело болеют Дельтой не только дети – но даже младенцы. Так, самой молодой жертвой штамма стала 27-дневная девочка в Киеве. Ее мать заболела через неделю после выписки из роддома и заразила ребенка, у которого отказали легкие. Врачи помочь не смогли.

"Раньше бытовало мнение, что коронавирус поражает только людей старшого возраста. Даже были теории заговора: мол, коронавирус придумали для того, чтобы все пенсионеры вымерли и им не надо было пенсии платить. Но со временем оказалось, что Дельта-штамм поражает и детей, и молодежь. До недавнего времени считалось, что дети могут переболеть коронавирусом и даже не заметить этого – а нет, уже могут быть осложнения даже у детей младшего школьного возраста", – говорит врач-пульмонолог Иван Низкогуз, директор Волынского областного фтизиопульмонологического медицинского центра.

3. Осложнения на все внутренние органы

Еще одна особенность Дельта-штамма коронавируса: легкие и бессимптомные больные теперь попадаются намного реже. Теперь наиболее распространенное течение болезни – среднетяжелое и тяжелое. Причем развивается такое состояние очень быстро.

"При Дельте стремительно развивается тяжелая форма болезни. А тяжелая форма болезни всегда несет за собой негативные последствия. Выше шансы попасть на ИВЛ, выйти из болезни с инвалидизацией либо умереть", – комментирует Сергей Кравченко.

Также медики говорят, что Дельта-штамм чаще приводит к коронавирусной пневмонии. А различные осложнения, в свою очередь, увеличивают риск смертности. В том числе, среди детей.

"Поражение легких более сильное при Дельта-штамме. У нас увеличилось количество кислородозависимых детей, которые требуют дополнительного количества кислорода. Три недели назад был один смертельный случай – погиб ребенок. Правда, Дельта-штамм у него так и не был подтвержден", – отмечает Сергей Крамарев.

От осложнений от коронавируса, вызванного штаммом Дельта, страдают не только легкие, но и другие внутренние органы. Помимо поражения органов дыхания, коронавирус вызывает воспаление сосудов, а также может негативно отразиться на состоянии сердца. Риски осложнений возрастают при наличии у больного хронических заболеваний.

"Доказано, что при штамме Дельта болезнь протекает тяжелее – более, чем в 2 раза по сравнению с обычным коронавирусом. Причем Дельта дает осложнения на другие внутренние органы, не только легкие. Зависит от состояния конкретного больного, наличия хронических заболеваний. Часто поражаются почки. Фактически на все органы могут быть осложнения, так как при коронавирусе страдают сосуды", – предупреждает Иван Низкогуз.

Как защититься от Дельта-штамма коронавируса

Опрошенные "Страной" медики сходятся во мнении, что единственный способ уберечься от Дельта-штамма (как и всех остальных штаммов коронавируса, которые уже есть и еще появятся) – вакцинация. Но не такая, как сейчас, а по-настоящему массовая.

На сегодняшний день в Украине привито от коронавируса всего 11% населения – 5 млн человек. Врачи в один голос твердят, что этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета. А без него Украина еще не скоро сможет попрощаться с коронавирусом.

"Как в свое время победили оспу? Вакцинацией. Вот и сейчас должна быть тотальная вакцинация населения от коронавируса. Вопрос надо решать кардинально: за год привить все население Украины. Тогда эффект будет. А так это пустая трата денег", – считает Иван Низкогуз.

Сегодняшний рост заболеваемости медики объясняют как раз тем, что вакцинация в Украине так и не стала массовой.

"У нас совсем маленькие цифры – 5 млн вакцинированных недостаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Нужно охватить минимум 70% населения. Считается, что эпидемии прекращаются, когда привито минимум 95%", – отмечает Иван Низкогуз.

Плюс, никто не отменял те же меры профилактики, о которых украинцам твердят врачи уже 2,5 года: маски, социальная дистанция, антисептик и дальше по списку.

Но такие рекомендации не смогут уберечь от Дельта-штамма детей.

"До 5 лет вообще не рекомендовано носить маски, поэтому об этом речи не идет. Поэтому в садиках и школах все взрослые, окружающие детей, должны быть привиты, соблюдать масочный режим и дистанцию. Только так. Задача взрослых – создать т.н. "кокон" вокруг детей, которые привиться и носить маски не могут", – говорит "Стране" Сергей Крамарев.

По факту единственный способ защитить от коронавируса детей – вакцинировать взрослых, которые их окружают, уверен врач.

"Если увеличивать вакцинацию взрослых на 20%, заболеваемость детей вокруг них уменьшается в два раза. Даже такая косвенная профилактика для детей имеет значение – за счет вакцинации взрослых", – отмечает Сергей Крамарев.

В свою очередь, Иван Низкогуз считает, что в нынешних условиях вакцинация от коронавируса больше не может оставаться добровольной. По его словам, нужно на законодательном уровне обязать госслужащих, врачей, учителей, группы риска прививаться.

Медик утверждает, что одними масками и антисептиками с коронавирусом можно бороться вечно.

"Понятно, что нужно придерживаться рекомендаций МОЗ – масочный режим, дистанция, мытье рук. Это даже не обсуждается. Эти меры направлены на разрыв инфекционной цепи. Но заболеваемость все равно растет, потому что большинство людей не привиты – а значит, восприимчивы к ковиду. Вакцинация сэкономит государству огромные деньги. Цены на маски и антисептики выросли в десятки раз! Это же искусственно может подогреваться определенными силами. Борьба ради борьбы. Так с коронавирусом можно бороться вечно", – полагает Иван Низкогуз.

По его словам, нынешний уровень вакцинации в Украине не защищает от коронавируса в полной мере. Так как иммунитет от коронавируса со временем снижается, может так случится, что через время те 11% полностью вакцинированных украинцев опять заболеют – и начнется новая волна.

"Если бы у нас сформировался коллективный иммунитет, то болезнь бы просто прекратилась – ей бы не было на ком распространяться. А так часть вакцинировалась, часть нет. Извините, что это за вакцинация, когда мы уже 9 месяцев вакцинируем, а привито всего 11% населения? Если бы за этот период вакцинировали 40-50%, тогда мы бы сейчас уже увидели результат", – полагает Низкогуз.

В том, что вакцинация в ее нынешнем виде и масштабе оказалась бесполезна, в какой-то степени виноват Дельта-штамм коронавируса.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Дельта-штамм может передаваться даже людьми, которые вакцинированы от коронавируса.

"Штамм Дельта сыграл с нами злую шутку: он значительно снизил эпидемиологическую эффективность вакцин от коронавируса. Граждане могут болеть коронавирусом, вызванным штаммом Дельта, в легкой форме. И как раз они принимают самое активное участие в распространении болезни. Как сказала профессор эпидемиологии Наталья Виноград, инфекционисты боятся пациентов с тяжелыми формами болезни, а эпидемиологи – с легкими. Потому что именно они играют важную роль в распространении болезни", – объясняет Сергей Кравченко.

В сумме с отсутствием коллективного иммунитета и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ в осенний период Украина получила всплеск заболеваемости ковидом и уже стоит на пороге введения очередного карантина.

"С точки зрения формирования коллективного иммунитета это нас отбрасывает на несколько лет назад", – считает Кравченко.

По его словам, эффективность (а точнее, малоэффективность) существующих вакцин от Дельта-штамма коронавируса примерно одинакова у всех производителей. Хотя Олег Новиков не вполне согласен с этим мнением. По его словам, это зависит от формулы конкретной вакцины.

"Это как у нас с гриппом – каждый год выпускается новая вакцина, которая содержит мутированные штаммы. Зачем? Они более безопасны, их можно применять массово. А вакцины, которые содержат полноценный вирус, защищают лучше, но от них возможны более сильные побочные реакции", – отмечает Новиков.

Врачи-инфекционисты утверждают, что штамм Дельта – не первый и не последний. Коронавирус продолжит мутировать. Будут появляться новые штаммы, которые точно будут отличаться по степени осложнений, заразности, поражению возрастных групп.

Единственный вопрос: будут ли новые штаммы опаснее предыдущих или наоборот, со временем будут становиться слабее?

"Дельта – не первый и не последний штамм коронавируса. Дай бог, чтобы новые штаммы были не с более тяжелым течением. Например, туберкулез, который мы лечим антибиотиками, становится только устойчивее. А вот с сифилисом, от которого в свое время человечество сильно страдало, другая история. Бактерии не выгодно, чтобы человек умирал – ей нужно где-то жить. И со временем люди стали не так остро болеть. Так и мы надеемся, что со временем коронавирус будет идти не в сторону усложнения, а в сторону облегчения", – резюмирует Иван Низкогуз.