Украинцев перевозивших албанцев-нелегалов задержали в Нидерландах

В нидерландской провинции Зеландия у города Оуддорпа была задержана яхта, на которой двое украинцев перевозили нелегальных мигрантов.

Контрабандисты обещали доставить 11 нелегалов-албанцев в Великобританию.

Об этом сообщает Deutsche Welle в субботу, 25 сентября.

Сначала албанцы пытались сесть на контейнерные корабли, но им предложили воспользоваться яхтой. По словам правоохранителей, именно таким путем, на парусных яхтах, контрабандисты чаще всего переправляют людей в последнее время.

Представитель полиции сообщил информагентству ANP, что в последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов у берегов Нидерландов.

Пограничная полиция задержала обоих капитанов судна - украинских граждан. Им предъявлено подозрение в контрабанде людей.