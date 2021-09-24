 

Украинцев перевозивших албанцев-нелегалов задержали в Нидерландах

События Сегодня, 10:2542
Украинцев перевозивших албанцев-нелегалов задержали в Нидерландах

В нидерландской провинции Зеландия у города Оуддорпа была задержана яхта, на которой двое украинцев перевозили нелегальных мигрантов.

Контрабандисты обещали доставить 11 нелегалов-албанцев в Великобританию.

Об этом сообщает Deutsche Welle в субботу, 25 сентября.

Сначала албанцы пытались сесть на контейнерные корабли, но им предложили воспользоваться яхтой. По словам правоохранителей, именно таким путем, на парусных яхтах, контрабандисты чаще всего переправляют людей в последнее время.

Представитель полиции сообщил информагентству ANP, что в последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов у берегов Нидерландов.

Пограничная полиция задержала обоих капитанов судна - украинских граждан. Им предъявлено подозрение в контрабанде людей.

 

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