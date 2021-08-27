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Синоптики предупредили, что в Украину идет осенняя погода

В воскресенье, 26 сентября, в Украине ожидается резкое потепление, которое коснется всех уголков страны.

Столбики термометров поднимутся выше 20 градусов тепла во многих областях, а небольшие дожди пройдут в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине днем будет 17-21 градус тепла и без осадков.

Жителей северных регионов сегодня ждут 14-18 со знаком "плюс". Пасмурно и с дождями будет в Черниговской и Сумской областях.

В центральной части ожидается от 16 до 20 тепла. Дождей здесь не предвидится.

На востоке Украины сегодня будет влажно – осадки пройдут в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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