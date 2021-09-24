Усика с победой над Джошуа поздравил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа.

Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу. Саня, спасибо!" - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский добавил, что "все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций".

"Тяжелая, а потому еще более ценная победа. Браво Чемпион! Мощь! Сила! Усик!" – добавил президент.