Уже пять областей в Украине соответствуют "оранжевой" зоне

По состоянию на воскресенье, 26 сентября, в Украине уже пять областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

Остальные регионы пребывают в "желтой" противоэпидемической зоне, о чем свидетельствуют данные Минздрава.

Так, динамика госпитализаций больных коронавирусом превышена в следующих областях (допустимый показатель – до 50%):

Днепропетровская – 53,8%;

Донецкая – 84,5%;

Кировоградская – 64,5%;

Тернопольская – 94,5%;

Черкасская – 95,2%.

Известно, что лучше всего ситуация с госпитализациями ситуация обстоит в Черновицкой области. Там показатель находится на уровне -14,3%.