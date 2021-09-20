Уже пять областей в Украине соответствуют "оранжевой" зоне

По состоянию на воскресенье, 26 сентября, в Украине уже пять областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина.
Остальные регионы пребывают в "желтой" противоэпидемической зоне, о чем свидетельствуют данные Минздрава.
Так, динамика госпитализаций больных коронавирусом превышена в следующих областях (допустимый показатель – до 50%):
- Днепропетровская – 53,8%;
- Донецкая – 84,5%;
- Кировоградская – 64,5%;
- Тернопольская – 94,5%;
- Черкасская – 95,2%.
Известно, что лучше всего ситуация с госпитализациями ситуация обстоит в Черновицкой области. Там показатель находится на уровне -14,3%.