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События Сегодня, 13:0899
Комментариями чиновников по поводу обстрела авто Шефира возмущен экс-генпрокурор Шокин

На днях неизвестные обстреляли из автомата под Киевом авто первого помощника президента Украины (и давнего друга Владимира Зеленского) Сергея Шефира.

Шефира не зацепило, пострадал водитель - ему пули попали в ногу. Вскоре появились разные версии и комментарии к этому событию. "Страна" решила узнать мнение экс-генпрокурора Виктора Шокина, который и сам, как следователь, раскрыл немало преступлений (например, совершенных бандой Громова, за которой числится ряд убийств и прочий криминал), и непосредственно руководил резонансными расследованиями, в частности, по делу об убийстве Георгия Гонгадзе.

Виктор Шокин заявил, что его возмущает отношение к следствию в деле по обстрелу машины Шефира.

"Меня возмущает, что высокопоставленные должностные лица уже сейчас рассказывают, что оружие было с глушителем, что киллеров было двое, что есть практически словесный портрет одного из покушавшихся, известен его рост, вес… Однако это все – тайна следствия, разглашать ее нельзя! Такое разглашение является уголовно наказуемым деянием, уж как минимум халатностью со стороны должностных лиц.

Все это ставит под сомнение раскрытие покушения на убийство. Ибо люди, заказавшие это преступление, примут все меры, чтобы не нашли упомянутое оружие, глушитель, и даже самих киллеров. Вы понимаете, что под этим может подразумеваться… Я, как опытный следователь, возмущен таким комментарием отношением к раскрытию серьезного преступления. Добавлю, что в свое время, после взрыва машины с журналистом Павлом Шереметом, я в комментариях вашим коллегам говорил, что это убийство можно раскрыть, если привлечь опытных людей, в частности, расследовавших дело Гонгадзе, поскольку оба преступления, на мой взгляд, взаимосвязаны. Но ко мне не прислушались. И что мы имеем на сегодня? Есть некие подозреваемые, но убийство не раскрыто, ибо приговора так и нет. К сожалению, могу предположить, что если такие комментарии о покушении на Шефира будет и далее, его вряд ли раскроют. Потому что нет настоящих профессионалов, и разглашение тайны следствия только подтверждает мои слова. Это – не профессионально. Комментировать, как угодно, могут политики, а не люди, по своему должностному положению допущенные к материалам дела. Я считаю, что ГПУ обязана возбудить уголовное дело по факту разглашения материалов предварительного следствия чиновниками. И принять законное решение в отношении таких лиц, поставивших, повторю, под угрозу раскрытие этого тяжкого преступления", - сказал он

Комментируя заявления о самодельных патронах, Шокин заявил, что рассуждать о таком - преждевременно.

"Чтобы определенно говорить об этом, надо провести тщательную экспертизу, а эту версию запустили почти сразу после покушения, так сказать, на глазок. Так же, не имея на руках материалов следствия, невозможно выдвигать какие-то предположения о случившемся, как сейчас это порой звучит, например, об инсценировке покушения или любых других "следах", - сказал Шокин.

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