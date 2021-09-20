Умер основатель группы Status Quo Алан Ланкастер

В воскресенье, 26 сентября, умер участник и один из основателей рок-группы Status Quo Алан Ланкастер.

Об этом сообщает SMH.

"Ланкастер умер в воскресенье утром в своем доме в Сиднее в окружении своей семьи", - говорится в сообщении.

Позже информацию подтвердил и близкий друг музыканта Крейг Беннет. По его словам, Ланкастер некоторое время страдал от рассеянного склероза.

"Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo", - написал он.