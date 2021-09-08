В центре Киева снова избили темнокожего музыканта

На днях радикалы снова избили уличного темнокожего музыканта Дэна Опару, которому националисты еще весной грозились отрезать пальцы за попытку исполнять песни российского рэпера Моргенштерна в Киеве.

На этот раз неизвестные ударили Дэна по лицу прямо на Майдане, где он пел. Видео, где парень без сознания лежит на асфальте, опубликовали в молодежной соцсети TikTok очевидцы.

Они вызвали "скорую" и рассказали о случившемся: "С одного удара. В натуре? Я в а*Е, пиз*ц... та уже вызвали. Короче, походу Дэнчика на Майдане сегодня вырубили... он лежал пускал слюни", - слышна нецензурная лексика в видео.