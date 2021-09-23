"Золотая осень" возвращается в Украину

В понедельник, 27 сентября, в Украине ожидается малооблачная, спокойная и комфортная погода.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что на синоптическую ситуацию в стране будет влиять антициклон LJOBA, который принесет переменную облачность, без осадков.

Ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +12...+17, на Закарпатье и Прикарпатье +18...+22.

Напомним, в Карпатах 24 сентября выпал снег. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Людям не рекомендовали ходить в горы.

В 08:30 пятницы на горе Поп Иван Черногорский было порядка 0 градусов. Ветер дул с северо-запада, его скорость составляла около 20-24 метров в секунду с порывами до 30 метров в секунду.