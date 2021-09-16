Референдум по однополым бракам проходит в Швейцарии

В воскресенье, 26 сентября, в Швейцарии проходит референдум касательно легализации однополых браков.

Об этом сообщает AP.

Так, голосование проходит в утренние часы и завершится в полдень по местному времени. Большинство голосов, по информации журналистов, поступают по почте.

Уточним, что оформлять гражданские партнерства однополых пар разрешили с 2007 года. Но этот механизм дает меньше возможностей, чем обычный брак. Поэтому парламент страны и исполнительная ветвь, и Федеральный совет поддержали акт "Брак для всех".

При этом социологические опросы показывают, что такой шаг поддерживают большинство граждан.

Сторонники референдума утверждают, что разрешение однополых браков уравняет права людей. В частности, вступившие в однополый брак смогут усыновлять детей, им станет проще получать гражданство.

Противники референдума утверждают, что замена механизма гражданского партнерства браком подорвет идею о том, что семья является союзом мужчины и женщины.