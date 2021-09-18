Полицейские Днепра почтили память двух товарищей, которых 5 лет назад убил экс-торнадовец Пугачев

В субботу, 25 сентября, полицейские Днепра почтили память Артема Кутушев и Ольги Макаренко - полицейских, погибших 5 лет назад при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, патрульных застрелил водитель автомобиля, которую они остановили за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

"Мы помним! Помним невыразимую боль и грусть 25 сентября 2016 года. Их эхо ежегодно напоминает о себе в этот осенний день, напоминает о первых потерях в наших рядах. Артем Кутушев и Ольга Макаренко погибли от руки убийцы при исполнении служебных обязанностей. Сегодня уже прошло 5 лет с того трагического для всей патрульной полиции Украины дня. Сегодня убийца Артема и Оли за решеткой. Там он проведет остаток своей жизни. Но, к сожалению, это не вернет нам наших коллег и друзей, родителям - сына и дочь, детям - папу и маму", - отметили в пресс служба ведомства.