На референдуме легализацию однополых браков поддержало больше половины швейцарцев

В воскресенье, 26 сентября, в Швейцарии прошел референдум о внесении изменений в Гражданский кодекс страны, которые дают возможность гражданам право заключать однополые браки.

По предварительным результатам, легализацию однополых браков поддержали 64,5% голосовавших.

Об этом сообщает телекомпания RTS.

Таким образом у однополых пар в Швейцарии будет официальное право удочерять и усыновлять детей совместно, а также пользоваться услугами искусственного оплодотворения на территории страны.

По состоянию на 17:30 по Киеву, в поддержку однополых браков выступило около 64,5% швейцарского населения.

С 2007 года однополые пары в стране по закону могли заключать зарегистрированное партнерство, однако не разрешалось совместно удочерять и усыновлять детей.

В конце прошлого года парламент Швейцарии одобрил инициативу "брак для всех". Она позволяет гомосексуальным парам вступать в гражданский брак и усыновлять детей. После чего данное решение раскритиковали две партии, поэтому вопрос был вынесен на общенациональный референдум.