17 стратегических бомбардировщиков ввиду износа и дорогого ремонта вывели из боевого состава ВВС США

ВВС США сообщили о выведении из боевого состава 17 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Причиной такого решения стал износ техники.

Об этом сообщило американское командование глобального удара.

Однако, помимо износа еще одной причиной стала цена ремонта бомбардировщиков. Так, стоимость ремонтных услуг и модернизации 17 самолётов слишком высока.

"Накануне последний бомбардировщик прибыл на авиабазу ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона, где хранится на консервации крупнейший парк авиатехники в мире", — пишет издание swissinfo.ch.

Кроме этого, в начале текущего года у ВВС США было 62 таких бомбардировщика, теперь же их останется 45.

"Начало списания этих устаревающих бомбардировщиков открывает дорогу для (нового) бомбардировщика B-21 Raider. Непрерывная эксплуатация в течение последних 20 лет сказалась на нашем флоте B-1B. И если вернуться к прежнему статус-кво, в краткосрочной перспективе пришлось бы тратить 10-20 млн на каждый списанный самолет, пока не будет введен в эксплуатацию B-21", — говорит директор по логистике и инженерии Командования глобального удара ВВС США бригадный генерал Кеньон Белл.

B-1B Lancer — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Разработан самолет был в 1970−80-х годах компанией Rockwell International. На вооружение бомбардировщики стали поступать с 1985 года.

Изначально самолет создавался как носитель ядерного оружия для замены B-52. Впрочем, в начале 1990-х самолеты B-1 переоборудовали для оснащения их обычными вооружениями.

В окончательной версии бомбардировщика реализована концепция маловысотного прорыва ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. Всего было произведено 100 единиц B-1B Lancer.