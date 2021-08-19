Бомбардировщик В-52Н ВВС США в небе над Тихим океаном встретили три российских истребителя Су-35С

Сегодня, 26 сентября, три истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США - он приближался к российским границам в Тихом океане.

Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

"С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа. Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана", — пишут в сообщении.

Помимо этого, в Минобороны уточнили, что после того, как американский самолет удалился от границы воздушного пространства РФ, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы.

Так, полет Су-35С был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено", — сказали в Минобороны.