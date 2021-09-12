На испанском острове Ла Пальма неделю продолжается извержение вулкана

Аэропорт на испанском острове Ла Пальма в воскресенье вновь открылся, но рейсы по-прежнему не осуществляются.

Расположенный на канарском острове вулкан продолжает выбрасывать лаву и облака пепла.

Беспилотник агентства Reuters заснял реку раскаленной лавы, которая стекает по склонам кратера и проходит рядом с жилыми домами. Также на кадрах запечатлели участки земли и здания, покрытые черной массой более медленной старой лавы.

По словам директора комитета по ликвидации последствий извержения вулкана Мигеля Анхеля Моркуэнде, люди, которых эвакуировали из городов Таканде-де-Арриба, Таканде-де-Абахо и Таджуя теперь могут вернуться домой.

Более того, компания-оператор аэропорта "Aena" заявила, что аэропорт возобновил работу после чистки взлетно-посадочной полосы от пепла.

В то же время авиакомпания Binter, которая обслуживает Канарские острова, утверждает, что пока не собирается возобновлять полеты из-за погодных условий.

Также испанские издания сообщили, что все сегодняшние рейсы были отменены.