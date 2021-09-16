В Москве загадочный мужчина в темных очках раздавал автографы от имени писателя Виктора Пелевина

В Москве неизвестный выдал себя за известного писателя Виктора Пелевина, надев солнцезащитные очки, какие были у него на одной из известных фотографий в Токио.

Мужчина, похожий на Пелевина, раздал автографы от его имени.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик".

Читатели радо позировали на фоне "двойника" Пелевина, делали фотографии того, как он подписывает экземпляры восемнадцатого романа писателя под названием Transhumanism Inc.

О том, что встреча оказалась фейковой сообщили в издательстве "Эксмо", где публикуется писатель.

"Встречи с Виктором Пелевиным не проводилось", - процитировал ответ сотрудников издательства сайт "Фонтанка".

Фанаты писателя пишут, что пиар-акция похожа на самого Пелевина и не исключают, что автограф-сессия была сделана самим автором, чтобы привлечь внимание к своему новому роману.

"Зато сама акция очень на него похожа. Самому же заслать заместо себя левого дядьку, а затем чисто для нагнетания раззвонить о фэйке в соцсетях - это вполне в пелевинском стиле", - написал Max Brown.

Кстати, российский писатель Виктор Пелевин давно не появлялся на публике, а самая "свежая" его фотография сделана в 2001 году на Литературном симпозиуме в Токио.